Galatasaray'dan Ozan Kabak'a tebrik

Istanbul
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, Liverpool'un transferi açıklayan tweetinin alıntılanarak paylaşıldığı mesajda, "Galatasaray Futbol Akademisi'nde başlayan yolculuk Liverpool'da devam ediyor. Başarılar seninle olsun Ozan Kabak. Bu gurur hepimizin." ifadeleri kullanıldı.
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Galatasaray Futbol Akademisi’nde başlayan yolculuk Liverpool'da devam ediyor. Başarılar seninle olsun @ozankabak4 💪 Bu gurur hepimizin! 🇹🇷 https://t.co/vUdZnq0OIB— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 2, 2021