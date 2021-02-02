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Spor, Futbol

Galatasaray'dan Ozan Kabak'a tebrik

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen eski futbolcusu Ozan Kabak'ı, Liverpool'a transferinden dolayı tebrik etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 02.02.2021
Galatasaray'dan Ozan Kabak'a tebrik

Istanbul

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, Liverpool'un transferi açıklayan tweetinin alıntılanarak paylaşıldığı mesajda, "Galatasaray Futbol Akademisi'nde başlayan yolculuk Liverpool'da devam ediyor. Başarılar seninle olsun Ozan Kabak. Bu gurur hepimizin." ifadeleri kullanıldı.

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