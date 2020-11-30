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Spor, Futbol

Kayseri'de golsüz beraberlik

Süper Lig'in 10. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı.

Murat Asil   | 30.11.2020
Kayseri'de golsüz beraberlik

Kayseri

13. dakikada Lopes'in sağdan ortasında penaltı noktasında uygun pozisyonda topla buluşan Hasan Hüseyin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Viviano kontrol etti.

23. dakikada Biglia'nın kullandığı serbest vuruşta arka direğe koşu yapan Fatih Kuruçuk'un kafaya indirdiği top, altıpas içerisinde Sabo önünden geçerek auta gitti.

33. dakikada sol çizgiye inen Krvzic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Campanharo'nun vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinde auta çıktı.

35. dakikada Hasan Hüseyin'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta rakiplerinin arasından iyi yükselen Lopes'in kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Viviano çelmeyi başardı.

53. dakikada sağ taraftan Hasan Hüseyin'in kullandığı kornerde rakiplerinin arasından iyi yükselen Sapunaru'nun kafa vuruşunda kaleci Viviano, kale çizgisinde topu çeldi. 

55. dakika Fatih Karagümrük sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Balkovic'in yerden sert şutunda, kaleci İsmail yerden seken topu uzaklaştırmayı başardı. Seken top Lichaj'a çarparak kornere çıktı.

66. dakikada sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Balkovec'in ortasında ön direğe koşu yapan Sobiech'in kafa vuruşunda meşir yuvarlak az farkla auta gitti.

90+2 dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak geçen Henrique'nin şık pasında altıpas üzerinde topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşma golsüz berabere sona erdi.

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