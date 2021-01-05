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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanında

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Akdeniz ekibi ile karşılaşacak.

Berad Büyük   | 05.01.2021
Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanında

Istanbul

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Ligde 14. haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda galip gelemedi.

Dış sahada Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'a yenilen İstanbul ekibi, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe mücadelelerinde sahadan bir puanla ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, Antalyaspor karşısında bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak için mücadele edecek.

Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puanla 8. sırada yer alıyor.

Dört galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor ise 18 puanla 15. sırada bulunuyor.

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