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Spor, Futbol

Trabzonspor ile Göztepe 25. randevuda

Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.

Ali Korkmaz, Selçuk Kılıç   | 05.01.2021
Trabzonspor ile Göztepe 25. randevuda

İzmir

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında, hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadıktan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçen sarı-kırmızılı ekip, 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

Göztepe'de Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.

Trabzonspor rakibine üstünlük sağladı

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

Trabzon'da son maçlarda zorlanıyor

Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında en son 18 sezon önce galip geldi.

2001-2002 sezonunda sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, sahasındaki 12 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

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