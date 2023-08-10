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Favori tenisçilerden Kanada Açık'a erken veda

Kanada Açık'ta mücadele eden favori tenisçiler Stefanos Tsitsipas, Holger Rune ile Andrey Rublev, turnuvanın ikinci turunda elendi.

Doğa Kırmızıoğlu  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Favori tenisçilerden Kanada Açık'a erken veda

Ankara

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 serisi turnuvasının tek erkekler ikinci turunda, sürpriz sonuçlar yaşandı.

Dünya 4 numarası Yunan Tsitsipas, 36 yaşındaki Fransız rakibi Monfils'e 6-4 ve 6-3'lük setlerin ardından 2-0 yenildi. Dünya 6 numarası Danimarkalı Rune ise ABD'li Marcos Giron'a 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerin ardından 2-1 mağlup oldu. Dünya 7 numarası Rus Rublev de ABD'li Mackenzie McDonald karşısında 2-0 (6-4, 6-3) kaybederek turnuvaya erken veda eden diğer favori tenisçi oldu.

Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, ABD'li Ben Shelton'ı (6-3, 7-6); dünya 3 numarası Daniil Medvedev ise İtalyan Matteo Arnaldi'yi 2-0'lık (6-2, 7-5) skorla geçerek üst tura adlarını yazdırdı.

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