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Andrey Rublev Dubai Açık'ta şampiyon oldu

Rus tenisçi Andrey Rublev, Dubai Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Yunus Kaymaz   | 26.02.2022
Andrey Rublev Dubai Açık'ta şampiyon oldu

İstanbul

Rublev, toplam 3 milyon dolar para ödüllü sert zemin turnuvasının finalinde, Novak Djokovic'i eleyerek dikkatlerine üzerine çeken Çek Jiri Vesely ile karşılaştı.

Rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Rublev, kariyerinin 10. şampiyonluğuna ulaştı.

Tek erkeklerde dünya klasmanının 7 numarası Rublev, yarı finalde Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 2-1 yendiği maçın ardından kameranın önüne yerleştirilen cama yazdığı "Savaşa hayır, lütfen" mesajıyla gündeme gelmişti.

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