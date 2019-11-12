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Futbol

Ersun Yanal, gözünden operasyon geçirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal'ın, gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdiği, bu yüzden birkaç gün istirahat edeceği belirtildi.

Erkan Tiryaki   | 12.11.2019
Ersun Yanal, gözünden operasyon geçirdi

İstanbul

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yanal'ın gözünden geçirdiği operasyon nedeniyle birkaç gün istirahat edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına bu akşam teknik direktör Ersun Yanal'dan yoksun başlayacak.

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