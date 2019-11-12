Ersun Yanal, gözünden operasyon geçirdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal'ın, gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdiği, bu yüzden birkaç gün istirahat edeceği belirtildi.
İstanbul
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yanal'ın gözünden geçirdiği operasyon nedeniyle birkaç gün istirahat edeceği kaydedildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına bu akşam teknik direktör Ersun Yanal'dan yoksun başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.