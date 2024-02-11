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Spor, Futbol

Boluspor, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Boluspor, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı

Bolu

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Yalçın Koşukavak: "Ligin ikinci yarısında maç kaybetmeden devam ediyoruz"

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile sahasında 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, ligin ikinci yarısında maç kaybetmeden devam ettiklerini söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım açısından kritik maçın oynandığını, kazanmaları halinde ilk 6'nın içerisinde olacaklarını belirtti.

Göztepe'nin Teksüt Bandırmaspor maçını kazanmasının maçı önemli hale getirdiğine işaret eden Koşukavak, "İlk bölümde oyuna giremedik. İki pozisyon verdik; biri direkten döndü ve ikincisinde golü yedik. 15'inci dakikadan sonra oyuna girmeye başladık. Oyunu kontrol ettik, sonra tamamen bizim kontrolümüzde gitmeye başladı." diye konuştu.

Koşukavak, rakip takımın oyuncu kalitesinin ligin üzerinde olduğuna değinerek, "Bu maçta oynayan 6 oyuncu, devre arasında gelen oyuncular. Böyle kolay olmuyor, yolda kervan düzüyoruz. Kazanabilirdik. Ligin ikinci yarısında maç kaybetmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Ertuğrul Sağlam: "Maç maalesef istemediğimiz şekilde bitti"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise son haftalarda çıkışta olan, devre arasında yaptığı takviyelerle daha iyi takım görünümüne bürünen Boluspor'un bugün sahada olduğunu belirtti.

Maçın zor olacağını bildiklerini anlatan Sağlam, "Maça tam istediğimiz gibi baskıyla başladık, golü de bulduk. Golden sonra da bir iki pozisyonumuz vardı. Sonrasında hiç pozisyon yokken kendi kornere attığımız topun dönüşünde golü yedik." şeklinde konuştu.

Sağlam, oyunun büyük bölümünde keyif veren bir futbol çıkmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Net pozisyon olmadan ikinci yarıyı da tamamladık. Maç maalesef istemediğimiz şekilde bitti. Sonuçta 2 puan kaybına üzülüyoruz. Bu ligde bu puan kayıplarını, zirveyi zorlayan takımların hepsi yaşıyor. Dileğimiz, bundan sonra yaşamamak. İyi bir maç olduğunu söyleyemem."

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