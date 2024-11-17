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Spor, Futbol

Eren Dinkci, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçı öncesinde sakatlığı bulunan Eren Dinkci, kadrodan çıkarıldı.

Bozhan Memiş  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Eren Dinkci, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Eren Dinkci, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Dün oynanan Galler müsabakasında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, cezası sebebiyle Karadağ maçının kadrosundan çıkarılmıştı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ müsabakası öncesinde Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Cihan Çanak ve Kayserisporlu Gökhan Sazdağı'nı kadroya dahil etmişti.

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