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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde uygulama yapan polislere tırın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
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Spor, Basketbol

Emlak Konut, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u yendi

Müzahim Zahid Tüzün  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Emlak Konut, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u yendi

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