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Spor, Futbol

eMilli Takım'ın, FIFA eNations Cup Avrupa Ön Elemeleri'ne hazırlığı devam ediyor

Türkiye'yi FIFA eNations Cup Avrupa Ön Elemeleri'nde temsil edecek olan eMilli Takım'ın hazırlık kampı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde devam ediyor.

Murat Kaya   | 25.01.2023
eMilli Takım'ın, FIFA eNations Cup Avrupa Ön Elemeleri'ne hazırlığı devam ediyor

İstanbul

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, eMilli Takım, FIFA ve EA Sports'un ortaklaşa düzenlediği eNations Cup Avrupa Elemeleri D Grubu'nda 26-27 Ocak tarihlerinde Avusturya, Portekiz, Lüksemburg ve Norveç ile mücadele edecek.

eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay ve Yardımcı Antrenör Miraç Berk Yağbasanlar gözetiminde 8 gün sürecek olan kampta, Mert Altıntop (Parla eSpor), Kaan Tüzün (Galatasaray), Emirhan Erdem (Fenerbahçe) ve Berk Turan (Fire Flux) yer alıyor.

eMilli Takım'ın maçları TFF Youtube ve Twitch TFF1923 kanallarından canlı yayımlanacak.

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