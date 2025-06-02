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Spor, Futbol

Dusan Tadic, Fenerbahçe'ye ve taraftara teşekkür etti

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından veda eden Dusan Tadic, sarı-lacivertli kulübe ve taraftarına teşekkür etti.

Bozhan Memiş  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Dusan Tadic, Fenerbahçe'ye ve taraftara teşekkür etti

İstanbul

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sırp futbolcu, Fenerbahçe'de unutulmaz iki yıl yaşadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu muhteşem kulübe veda etme zamanı geldi. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Takım arkadaşlarıma, teknik kadroya ve perde arkasında çalışan herkese minnettarım. Desteğiniz ve özveriniz benim için her şey demekti. İnanılmaz taraftarlarımız, maçlardaki tutkunuz, sevginiz ve enerjiniz için teşekkür ederim. Birlikte yaşadığımız anları asla unutmayacağım. Fenerbahçe'ye gelecekte başarı ve mutluluk diliyorum. Her zaman tüm kalbimle destekçiniz olacağım."

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