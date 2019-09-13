Euro
6.30
Dolar
5.68
BIST 100
102,808.00
Altın
1,505.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu, geçen sezon itibarıyla 10,6 milyar liraya ulaştı.

Eyüp Karakuş   | 13.09.2019
Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı

İstanbul

Türkiye'de yaz transfer dönemi geride kalan hafta sona ererken, yüklü miktarda borcu bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, transfer harcamalarında yine cömert bir yaklaşım sergiledi.

Bu dönemde Beşiktaş 8, Galatasaray 14, Fenerbahçe 12 ve Trabzonspor da 17 futbolcuyu renklerine bağladı.

Söz konusu 51 oyuncunun kulüplere toplam maliyeti ise bu sezon için menajer ücretleri hariç 716 milyon liraya (115,5 milyon avro) ulaştı.

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelendirilen dört kulübün, yüklü miktardaki borçlarına rağmen bu denli yüksek rakamlarla transfer yapması dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış
Brexit çıkmazının yeni çıkmazları
Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?
İnternetten öğrenilen asılsız sağlık haberleri sağlığımızı tehdit ediyor

Benzer haberler

Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı

Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı

Gençlerbirliği yeni bir sayfa açmak istiyor

Gazişehir Gaziantep'te Muğdat Çelik 6 ay yok

Medipol Başakşehir'in konuğu Demir Grup Sivasspor

Medipol Başakşehir'in konuğu Demir Grup Sivasspor
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında