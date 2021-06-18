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Spor, Futbol

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 18.06.2021
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak

Istanbul

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezonun ilk antrenmanını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Futbol takımı, sağlık kontrollerinin ardından kamp çalışmaları için 5 Temmuz Pazartesi günü Topuk Yaylası'na gidecek.


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