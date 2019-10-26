Derbi hazırlıkları tamam

İstanbul
Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınmanın ardından koordinasyon ve sürat çalışması yaptığı kaydedildi. 5'e 2 dar alan oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş'ın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda ise siyah-beyazlı futbolcular, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
İdman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. Antrenman, pas çalışması, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile sürdü. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.