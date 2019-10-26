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Spor, Futbol

Bayern Münih sahasında 2 golle kazandı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 2-1 mağlup etti.

Erbil Başay   | 26.10.2019
Bayern Münih sahasında 2 golle kazandı

Berlin

Bayern Münih, Bundesliga'nın 9. haftasında Allianz Arena'da ligin yeni takımlarından Union Berlin'i konuk etti. 

Bavyera ekibi, ilk yarıyı 13. dakikada Benjamin Pavard'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 53. dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve skoru 2-0 yaptı.

Union Berlin, 86. dakikada penaltıdan topu filelere gönderen Sebastian Polter ile durumu 2-1'e getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih, bu sonuçla puanını 18'e çıkarırken, başkent ekibi 7 puanda kaldı.

Lewandowski'den rekor 

Union Berlin karşısında Bayern Münih'in ikinci golünü atan Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, takımının Bundesliga'da yaptığı 9 maçta da gol sevinci yaşamış oldu ve rekor kırdı.

Bu rekor, daha önce 2015-2016 sezonunda ilk sekiz haftada her maçta gol atan Gabunlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'a aitti. İngiltere'de Arsenal'de oynayan Aubameyang, 2015-2016 sezonunda Borussia Dortmund'un formasını giyiyordu.

Borussia Dortmund deplasmandan 1 puanla döndü

Borussia Dortmund, deplasmanda Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldı.

Schalke 04'te Türk asıllı futbolcu Suat Serdar ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giyerken, mavi-beyazlıların diğer Türk futbolcuları Ahmed Kutucu 80. dakikada, Ozan Kabak da 90 artı 1. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 16'ya, Schalke 04 ise 15'e çıkardı.

Günün diğer karşılaşmalarında Hertha Berlin sahasında Hoffenheim'a 3-2 yenilirken, Freiburg sahasında Leipzig'i 2-1, Paderborn da sahasında Fortuna Düsseldorf'u 2-0 mağlup etti.

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