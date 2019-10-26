Yusuf Yazıcı yıldızlaştı Lille kazandı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-0 mağlup etti.
İstanbul
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 11. hafta mücadelesinde Lille, Bordeaux'yu ağırladı.
Ev sahibi ekipte Benjamin Andre, 22. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasını gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.
Yusuf Yazıcı, 61. dakikada penaltıdan ağları sarsarak takımını 2-0 öne geçirirken Lille'deki ilk golünü atmış oldu. 90. dakikada Loic Remy, Yusuf'un pasında topu ağlarla buluşturdu ve skoru belirledi: 3-0
Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.