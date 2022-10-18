Demir Grup Sivasspor çıkışını sürdürdü

Sivas
Süper Lig'de geride kalan haftalarda zor günler geçiren kırmızı-beyazlı ekip, ligin 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek, ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Bu maçın moraliyle UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. haftasındaki Ballkani maçına hazırlanan Sivasspor, Kosova temsilcisini deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Sivas ekibi, dün de son olarak ligde sahasında Giresunspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü.
Ligde geride kalan periyotta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 10 puanla 12. sıraya yükseldi.
Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 10 haftalık periyotta rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde 13 gole engel olamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.