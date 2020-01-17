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Spor, Futbol

Damien Comolli'den istifa açıklaması

Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğünden istifa eden Damien Comolli, "Fenerbahçe ve Türk futbolu hakkında mevcut durumu değiştirebilecek uzun vadeli projeler üzerine çalıştım." dedi.

Berad Büyük   | 17.01.2020
Damien Comolli'den istifa açıklaması

İstanbul

Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğünden istifa eden Damien Comolli, 2019 yılının şubat ayında istifa kararı aldığını ve kulüp başkanı Ali Koç'a kararını yazılı olarak bildirdiğini açıkladı.

Comolli, Twitter hesabından istifasıyla ilgili açıklamada bulundu.

İstifasının dün kabul edildiğini aktaran Comolli, "Bu kararı aslında 2019 Şubat ayında verdim ve Başkanı resmi bir şekilde yazılı olarak bilgilendirdim. Sözleşmemde belirtildiği gibi 25.02.2019 tarihinde başlayan 12 aylık ihtar süremde kulübe hizmet ettim." ifadelerini kullandı.

İstifa sürecini anlatan Comolli, "O süreden itibaren birkaç kez başkana ayrılmak için teklifler götürdüm ama başarılı olamadım. Bu süre zarfında işime bağlı kaldım, büyük finansal problemlere rağmen mümkün olan en yarışmacı kadroyu oluşturmayı denedim. Ayrıca yeni finansal model ve yönetim şekline ihtiyacı olan Fenerbahçe ve Türk futbolu hakkında mevcut durumu değiştirebilecek uzun vadeli projeler üzerine çalıştım." açıklamasını yaptı.

Comolli, 25 Şubat 2020'de bitecek olan zorunlu çalışma sürecinden önce istifasını kabul eden Ali Koç'a teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Takıma ve bana yapılan çok haksız eleştirilere rağmen, ki yakın zamanda yanıldıklarını öğrenecekler, bu süreçte eşsiz Fenerbahçe taraftarının tutkusuna hayran kaldım, takım ve onların için en iyi dileklerimi sunuyorum."

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