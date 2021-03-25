Euro
9.37
Dolar
7.94
BIST 100
1,394.36
Altın
1,730.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını, sarı-lacivertli ekibin başına Emre Belözoğlu'nun getirildiğini duyurdu.

Emrah Oktay   | 25.03.2021
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.

Bulut'un yerine sportif direktör Emre Belözoğlu'nun getirildiği belirtilerek, "Sezonun geri kalan haftalarında, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi.

Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kovid-19 aşı savaşı, Afrika'ya aşı tedarikinde gecikmelerin yaşanmasına neden olabilir'
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 545 bin 282'ye yükseldi
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 700 bini geçti
Bulgaristan'da Kovid-19 vaka sayısı hızla artıyor
Zonguldak BEÜ'de Kovid-19'un vücutta çoğalmasını engelleyen etken madde geliştirildi

Benzer haberler

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Mustafa Cengiz: Fenerbahçe'nin başvurusunun reddi için 6 sayfalık dilekçe verdik

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvurdu

Hatay Stadı açılışında planlanan Hatayspor-Fenerbahçe maçı Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Hatay Stadı açılışında planlanan Hatayspor-Fenerbahçe maçı Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
Fenerbahçe'de bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'de bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'de 3 futbolcu daha Kovid-19 pozitif

Fenerbahçe'de 3 futbolcu daha Kovid-19 pozitif