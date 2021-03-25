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Spor, Futbol

PFDK'den Fatih Terim ve Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası

Emrah Oktay   | 25.03.2021
PFDK'den Fatih Terim ve Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Süper Lig'in 31. haftasındaki Çaykur Rizespor maçından sonra "hakaret" gerekçesiyle sevk edilen Terim ile Davala hakkında karara vardı.

İki isime 3'er resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 19 bin 500'er lira para cezası veren kurul, olayın oluş şeklini de dikkate alarak fiilin haksız tahrik sonucu işlendiği gerekçesiyle 3'te 1 oranında indirime gitti.

PFDK, son karar olarak Terim ve Davala'ya 2'şer maç men ve 13'er bin lira ceza verilmesine hükmetti.

Fatih Terim ve Ümit Davala, Tahkim Kurulundan indirim çıkmaması durumunda Süper Lig'in 32. haftasındaki Atakaş Hatayspor ile 34. haftadaki Fatih Karagümrük müsabakalarında takımın başında yer alamayacak.

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