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Spor, Futbol

PFDK'den 2 teknik adam ve 3 futbolcuya ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bazı teknik adam, futbolcu, kulüp ve görevlilere ceza verdi.

Emrah Oktay   | 25.03.2021
PFDK'den 2 teknik adam ve 3 futbolcuya ceza

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Süper Lig'deki Yeni Malatyaspor maçında ihraç edilen Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto'ya 2 maç men ve toplam 29 bin 500 lira para cezası verilmesine hükmetti. Kurul, aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Yeni Malatyasporlu savunma oyuncusu Teenage Hadebe'yi 2 maçtan men etti.

PFDK, Süper Lig kulüplerinden Çaykur Rizespor'a 150 bin lira, Beşiktaş'a ise 24 bin lira para cezası kesti.

TFF 1. Lig'de cezalar

PFDK, GZT Giresunspor müsabakasında ihraç edilen Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'a 2 maç men ve 4 bin 500 lira para cezası, kırmızı-beyazlı takımın oyuncuları Kerem Can Akyüz ile İlyas Kubilay Yavuz'a da 2'şer maç men cezası verdi.

Kurul, Adanaspor'a 38 bin lira, Adana Demirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'a 12 bin lira para cezası uyguladı.

Adanaspor kaleci antrenörü Ali Hıdır Kurt'a 2 farklı ihlalden dolayı toplam 4 maçtan men ve 13 bin lira para cezası veren PFDK, Eskişehirspor kaleci antrenörü Metin Kantarcı ile Adana Demirspor antrenörü Hikmet Yunus Kaya için 2'şer maç men ve 6 bin 500'er lira para cezasına hükmetti.

Disiplin Kurulu, Samsunspor'un idarecisi Servet Tuzcu'ya 30 gün hak mahrumiyeti ile 15 bin lira para cezası, Adanaspor görevlisi Hüseyin Asım Yaman'a 30 gün hak mahrumiyeti, Tuzlaspor görevlisi İsmet İlhanlı'ya da 15 gün hak mahrumiyeti cezaları verilmesini kararlaştırdı.


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