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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Emrah Oktay   | 17.01.2020
Medipol Başakşehir, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazır

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki idman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 pas oyununun ardından pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 17.00'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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