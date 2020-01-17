Medipol Başakşehir, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazır

İstanbul
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki idman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 pas oyununun ardından pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 17.00'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.