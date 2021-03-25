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Spor, Futbol

Trabzonspor Avcı yönetiminde deplasmanda mağlup olmadı

Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 11 dış saha karşılaşmasında rakiplerine boyun eğmedi.

Selçuk Kılıç   | 25.03.2021
Trabzonspor Avcı yönetiminde deplasmanda mağlup olmadı

Trabzon

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında dış sahada yenilgi yaşamadı.

Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 11 dış saha karşılaşmasında rakiplerine boyun eğmedi.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 11 deplasman maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Trabzonspor, bu sezon iç sahada 15 maçta 25 puan toplarken, dış sahadaki 15 karşılaşmada hanesine 30 puan yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

Trabzonspor, deplasmanda ligin ikinci haftasında Yukatel Denizlispor ile 0-0, 4. haftada Gaziantep ile 1-1 berabere kalırken, 6. haftada Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, 8. haftada da Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise dış sahada MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Medipol Başakşehir'i 1-0, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi, Hes Kablo Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0, Antalyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

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