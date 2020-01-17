Ziraat Türkiye Kupasında oynanacak 2 maçın hakemi belli oldu

İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 21 Ocak Salı günü oynanacak 2 karşılaşmada düdük çalacak hakemler şöyle:
14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
20.30 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Ümit ÖztürkAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.