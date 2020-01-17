Euro
6.54
Dolar
5.89
BIST 100
121,474.80
Altın
1,560.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupasında oynanacak 2 maçın hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler açıklandı.

Emrah Oktay   | 17.01.2020
Ziraat Türkiye Kupasında oynanacak 2 maçın hakemi belli oldu

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 21 Ocak Salı günü oynanacak 2 karşılaşmada düdük çalacak hakemler şöyle:

14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler

20.30 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupasında oynanacak 2 maçın hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupasında oynanacak 2 maçın hakemi belli oldu

Damien Comolli'den istifa açıklaması

Medipol Başakşehir, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazır

Süper Ligden 4 takım PFDK'ye sevk edildi

Süper Ligden 4 takım PFDK'ye sevk edildi
Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor
Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli istifa etti

Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli istifa etti