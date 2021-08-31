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Spor, Futbol

Cüneyt Çakır, Macaristan-İngiltere maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile İngiltere arasında 2 Eylül Perşembe günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Emrah Oktay   | 31.08.2021
Cüneyt Çakır, Macaristan-İngiltere maçını yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 21.45'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen Video Yardımcı Hakem (VAR), Mete Kalkavan ise VAR yardımcısı olarak görev yapacak.


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