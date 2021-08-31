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Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 31.08.2021
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Belçika ile Portekiz takımları, Sevilla kentinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Portekiz takımı oyuncusu Cristiano Ronaldo (7) rakipleri ile mücadele etti. ( Joaquin Arcos - Anadolu Ajansı )

Ankara

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Juventus ile bonservis bedeli konusunda önceden anlaşılan 36 yaşındaki Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

12 yıl aranın ardından yeniden Manchester United forması giyecek Ronaldo ise "Manchester United her zaman kalbimde özel bir yere sahip. Cuma günü kulüp tarafından yapılan anonsun ardından aldığım mesajlar beni çok mutlu etti. Old Trafford'da yeniden oynamak ve seyircilerin önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Uluslararası maçların ardından takıma katılacağım. Umarım çok başarılı bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

2003 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Ronaldo, Manchester United'da geçirdiği altı sezonda tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve 118 gol attı.

Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 3, Lig Kupası'nda 2, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez şampiyonluk kazandı.

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