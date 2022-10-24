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Spor, Futbol

Bitexen Giresunspor ile MKE Ankaragücü berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Giresunspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

Atakan Çıtlak   | 24.10.2022
Bitexen Giresunspor ile MKE Ankaragücü berabere kaldı

Giresun

İlk yarı

1. dakikada Bitexen Giresunspor atağında Bajic'in ara pasında Serginho ceza sahası içerisinde topla buluştu. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, Gökhan Akkan'dan döndü.

8. dakikada Serginho, Campuzano'nun defansın arkasına attığı topla ceza sahasına girdi. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Serginho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21. dakikada Serginho, MKE Ankaragücü ceza sahası içerisinde baskı uyguladığı rakibinden kaptığı topu boş pozisyonda bulunan takım arkadaşı Görkem Sağlam'a aktardı. Görkem Sağlam'ın şutunda, top yan direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarı 

49. dakikada MKE Ankaragücü atağında, Taylan Antalyalı'nın pasında topla buluşan Beridze, ceza sahasına girmeden sert bir şut çıkarttı. Kaleci Onurcan Piri iki hamlede topu kontrol etti.

55. dakikada Alper Uludağ'ın sol kanattan yaptığı ortada boş pozisyondaki Bajic'in şutunda, kaleci Gökhan Akkan son anda topu kornere çeldi.

61. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Taylan Antalyalı, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak defanstan döndü ve Jese'nin önünde kaldı. Jese'nin şutunda ise top üst direkten auta gitti.

66. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Bu dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı kornerde, ceza sahasında oluşan karambolde Murat Cem Akpınar'ın Atakan Rıdvan Çankaya'ya müdahalesi sonrası maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. 69'uncu dakikada penaltıyı kullanan Jese, topu ağlara gönderdi: 0-1

85. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Kuwas'ın sağ kanattan yaptığı ortada topu kontrol eden Bajic, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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