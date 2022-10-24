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Spor, Futbol

Hatayspor konuk ettiği Beşiktaş'ı yendi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Salim Taş, Erdal Türkoğlu   | 24.10.2022
Hatayspor konuk ettiği Beşiktaş'ı yendi

Hatay

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahalarında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası, çıkışlarının devam edeceğine ve ligi üst sıralarda bitireceklerine inandığını kaydetti.

Savaş, karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hem takımları hem de Beşiktaş için zorlu bir maç olduğunu söyledi.

İki takımın da kazanma arzusuyla sahaya çıktığını aktaran Savaş, şunları söyledi:

"Biz daha 1. dakika dolmadan çok sürpriz bir gol yedik. Rakip, ilk 20-25 dakika tempolu ve bizim sahamızda top oynadı. Ondan sonra da kontrataklarla biz rakip sahayı zorlamaya başladık. İkinci yarının başlarında güzel bir gol attık. İkinci yarı kontratak oynamış gibi göründük ama daha çok pozisyona giren, golü arayan takım bizdik. Bugün biz aşağılardan çıkmak için çaba sarf ediyorduk. Herkes Atakaş Hatayspor düşer diye bekliyordu. Türkiye'de her şey düşebilir, dolar, altın, avro, enflasyon düşebilir ancak Atakaş Hatayspor düşmez. Bundan sonra ekibimiz çıkışa devam edecektir. Her sene olduğu gibi üst sıralarda ligi bitirecektir."

Savaş, maçın genel anlamda centilmence geçtiğini belirterek, iki takım futbolcularını da tebrik etti.

İlk yarı

Beşiktaş, maçta henüz ilk dakika dolmadan öne geçti. Muleka'nın pasında ceza sahasında topu kontrol eden Weghorst, kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı. Weghorst'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

4. dakikada Hatayspor'un kontratağında ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin'de kaldı.

8. dakikada sağ kanattan Rosier'in ortasında Weghorst'un kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

15. dakikada sol kanattan gelişen atakta N'Koudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

34. dakikada Lobjanidze'nin pasında arka direkte topla buluşan El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Maçın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı 

50. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ taraftan ceza sahasına ortasında altıpas önündeki Jose Luis'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

58. dakikada Weghorst'un sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

63. dakikada Josef'in ceza sahası içinden çektiği sert şutta kaleci Erce Kardeşler son anda topu kornere çeldi.

72. dakikada El Kaabi'nin ceza sahası içinden çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.

79. dakikada N'Koudou'nun sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

84. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

90. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Ribeiro'nun pasında ceza sahası önünden Kaan Kanak'ın sert şutunda, top ağlara gitti: 2-1

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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