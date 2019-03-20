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Spor, Futbol

Soldado'dan Ersun Yanal'a övgü

Fenerbahçeli futbolcu Soldado, "Ersun hocamız bana hayat verdi. Sahada oynadığımız oyundan keyif alıyorum." dedi.

Erkan Tiryaki   | 20.03.2019
Soldado'dan Ersun Yanal'a övgü

İstanbul

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, teknik direktör Ersun Yanal'ı överek, "Ersun hocamız bana hayat verdi. Sahada oynadığımız oyundan keyif alıyorum." dedi.

Sarı-lacivertli takımın İspanyol santrforu Soldado, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında göreve gelen Ersun Yanal'la bir değişim yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sezon başında bir hoca değişikliği oldu. Birçok oyuncu aramıza katıldı. İlk 3-4 aylık kısım zordu bizim için. Ersun hocanın aramıza katılmasıyla burada radikal değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin ardından takımımız yüzde 100 performansa gelip daha iyi oynamaya başladı. Şu an topladığımız puandan daha fazlasını hak ettik. Son kısmı değerlendirecek olursak iyi maçlar çıkardık ama istediğimiz galibiyetleri alamadı. Son maç bunun tersiydi, istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ama maçı kazandık. Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar çıkarabildiğimiz kadar üst sıralara çıkarmak istiyoruz."

Fenerbahçe'de mutlu olup olmadığı sorusuna Soldado, "Bu aslında kendinizi nasıl hissettiğinize, keyif alıp almadığınıza bağlı. Sezon başında bu soruyu bana sorsaydınız, keyif alamıyorum derdim. Şu anda Ersun hocamız var. Ersun hocamız bana hayat verdi. Sahada oynadığımız oyundan keyif alıyorum. Geleceğimizi düşünürken ailenin kararı da çok önemli. Ailemle kararı alabiliriz. Onlar da burada mutlu. Beraber karar vereceğiz. Şu an sahaya odaklanıp elimden geleni yapmam lazım." cevabını verdi.

"Sözleşmemin otomatik uzaması ihtimali yok"

Roberto Soldado, basında çıkan "Bu sezon 20 maç oynarsa sözleşmesi uzar." haberlerine de açıklık getirerek, "Hala yeni sözleşmeyle ilgili bir konuşma olmadı. Yeni sözleşmeyle ilgili benimle iletişime geçilirse gerekli konuşmalar yapılır. Maç sayısıyla ilgili bir madde var ama kalan maçları saydığımızda sözleşmemin otomatik uzama ihtimali yok." ifadelerini kullandı.

"Bizim için iyi bir ara"

Soldado, lige verilen aranın kendilerine iyi geldiğini anlatarak, "Bizim için iyi bir ara. Kendimizi ligin kalan maçları için hazırlıyoruz. Ligin en güzel kısmı kaldı önümüzde, son viraja girdik. 2 haftalık ara bize iyi gelecektir. Fizik olarak kendimizi kalan maçlara hazırlayacağız. Ligde hala bizim yukarı doğru tırmanmamız gerekiyor." diye konuştu.

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