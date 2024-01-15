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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Aboubakar'ın transfer iddialarına ilişkin açıklama

Açıklamada, "Sosyal medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Emre Doğan  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Beşiktaş'tan Aboubakar'ın transfer iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın takas yoluyla transfer olacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar, kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz."

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