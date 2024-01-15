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Avustralya Açık'ta Jabeur tur atladı, Osaka veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur tur atlarken, kortlara yeniden dönen Japon Naomi Osaka ilk turda elendi.

Yunus Kaymaz  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Avustralya Açık'ta Jabeur tur atladı, Osaka veda etti

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde akşam seansı maçları oynandı.

Tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur, ilk turda elemelerden gelen Ukraynalı Yuliia Starodubtseva ile karşılaştı.

Kariyerinde üç grand slam finali oynayan Jabeur, rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Uzun bir aradan sonra yeniden kortlara dönen ikisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonu Japon Naomi Osaka ise ilk turda 16 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia ile karşı karşıya geldi.

Toplam 1 saat 26 dakika süren mücadeleyi 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanan Garcia, rakibini turnuva dışında bıraktı.

21 numaralı seribaşı Hırvat Donna Vekic, Rus Anastasia Pavlyuchenkova'ya 6-4'lük setlerle yenilerek ilk turda elendi.

Tek erkeklerde 9 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz, Avustralyalı Omar Jasika'yı 7-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerken, 10 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur, 2-0 önde olduğu maçta Kanadalı rakibi Milos Raonic'in çekilmesiyle tur atladı.

Turnuvada 5 kez final oynayan Büyük Britanyalı Andy Murray de 30 numaralı seribaşı Arjantinli Tomas Martin Etcheverry'ye ilk turda 3-0 mağlup oldu.

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