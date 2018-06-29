Beşiktaş'ta Negredo antrenmanda yer almadı

Fotoğraf:AA/Emrah Yorulmaz

İSTANBUL

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, pas ve şut çalıştı.

Güneş'in yeni sezonda takımda düşünmediğini açıkladığı Alvaro Negredo, çalışmada yer almadı. İzinli Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Gary Medel ve Adriano Correia idmana katılmadı. Milli takım kamplarında bulunan Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Pepe de çalışmada bulunmadı.

Slovakya yolculuğu yarın

Beşiktaşlı oyuncular, kamp çalışmaları için yarın Slovakya'ya gidecek.

Özel uçakla saat 14.00'te bu ülkeye hareket edecek siyah-beyazlılar, burada akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirecek.

Slovakya'nın Samorin bölgesinde yapılacak kamp 8 Temmuz'a kadar sürecek. İstanbul'daki çalışmalarda yer almayan Oğuzhan Özyakup, Babel, Medel, Adriano burada takıma dahil olacak. İzinli olduğu için İstanbul'daki son çalışmalarda yer alamayan Gökhan Töre de Slovakya'da çalışmalarını sürdürecek.

Muhabir: Ercan Doğan



