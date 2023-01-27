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Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Halife Yalçınkaya   | 27.01.2023
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak

Sivas

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 18 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Adana Demirspor maçı öncesi savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Murat Paluli, orta saha oyuncuları Clinton N'jie ve Hakan Arslan ile golcü oyuncu Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.


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