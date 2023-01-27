Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak

Sivas
Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.
Ligde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 18 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Adana Demirspor maçı öncesi savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Murat Paluli, orta saha oyuncuları Clinton N'jie ve Hakan Arslan ile golcü oyuncu Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.
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