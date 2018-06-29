Trabzonspor'da Sosa, Rodallega ve Esteban kampa katılmadı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Bordo-mavili ekipte Sosa, Rodallega ve Esteban kampa izinsiz olarak kampa katılmadı.

Fotoğraf:AA/Duygu Avunduk

TRABZON

Bordo-mavili ekip, hazırlıklarını teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı sabah ve akşam antrenmanlarıyla sürdürdü.

Futbolcular, akşam antrenmanında düz koşu ve kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanda, kaleciler Onur, Furkan, Bahadır ile Uğurcan takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmana izinli olan Burak, Aytaç, Ramil Sheidaev, Kucka, Yusuf, Onazi ve Novak'ın yanı sıra izinsiz olarak kampa katılmayan Sosa, Rodallega ve Esteban katılmadı. Bu oyuncular için noter tespiti yapıldı.

Muhabir: Duygu Avunduk