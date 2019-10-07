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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ameliyat edildi

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maçta sağ dizinden sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz, ameliyat edildi.

Ercan Doğan   | 07.10.2019
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ameliyat edildi

Istanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Dorukhan Toköz'ün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde doktor Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edildiği ve oyuncunun diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, "Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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