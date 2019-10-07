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Lowry bir sene daha Toronto Raptors'ta

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Toronto Raptors'ta Kyle Lowry'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Mutlu Demirtaştan   | 07.10.2019
Lowry bir sene daha Toronto Raptors'ta

İstanbul

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Toronto Raptors'ın 33 yaşındaki ABD'li skorer oyun kurucusu Kyle Lowry ile 31 milyon dolar karşılığında bir yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Son 7 yıldır forma giydiği Raptors ile geçen sezon NBA şampiyonluğu yaşayan Lowry, normal sezonu maç başına 14,2 sayı, 8,7 asist, 4,8 ribaunt, 1,4 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.


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