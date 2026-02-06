Dolar
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Devis Vasquez, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu kaleci Devis Vasquez, İstanbul'a geldi.

Bozhan Memiş  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Devis Vasquez, İstanbul'a geldi Fotoğraf: Fatma Nur Arslan/AA

İstanbul

İtalya'nın Roma kentinden İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen 27 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisini kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanından kendisi için tahsis edilen araca binen Kolombiyalı file bekçisi, sağlık kontrolleri için hastaneye gitti.

Beşiktaş'ın, Devis Vasquez'le sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Futbola, Kolombiya'nın İnternacional Palmira ekibinde başlayan Vasquez; Patriotas, Inter Bogota, Llaneros ve Guarani formalarını giydikten sonra İtalya'nın Milan ekibine transfer oldu. Vasquez, Milan'da yarım sezon forma giydikten sonra sırasıyla Sheffield Wednesday, Ascoli ve Empoli'de kiralık oynadı.

Sezon başında Roma'ya transfer olan Kolombiyalı eldiven, bu sezon İtalyan ekibinde forma şansı bulamadı.

