Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,868.10
BTC/USDT
28,038.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ın rakibi Bitexen Giresunspor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Beşiktaş'ın rakibi Bitexen Giresunspor

İstanbul

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup eden Beşiktaş, geride kalan 26 müsabakada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Derbi zaferiyle üst üste 4. galibiyetine ulaşan siyah-beyazlı ekip, Giresunspor'u da mağlup etmesi halinde bu sezon ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.

Sezonun son haftalarına yaklaşılırken düşme tehlikesi yaşayan ekipler arasında yer alan Giresunspor ise oynadığı 25 maçta 5 galibiyet alabildi. Karadeniz ekibi, 9 maçta rakipleriyle berabere kalırken, 11 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş savunmasında iki eksik

Siyah-beyazlı ekip, yarın oynanacak mücadeleye savunma hattında iki oyuncusundan yoksun çıkacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve sezonun geri kalanında görev yapması beklenmeyen Tayyip Talha Sanuç'tan yarın faydalanamayacak. Tayyip'in sakatlanmasının ardından oyuna giren ve ikinci yarıda Enner Valencia'ya yaptığı faulle penaltıya sebep olup, kırmızı kart gören Welinton Souza da cezası nedeniyle Giresunspor karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in stoper hattında Omar Colley'in yanında Romain Saiss ve Necip Uysal ikilisinden birini oynatması bekleniyor.

İki futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, Giresunspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde görev yapamayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tayland Büyükelçisi Sugondhabhirom, ülkesinin Türkiye'deki depremzedeler için seferber olduğunu söyledi
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor
Depremlerin vurduğu Hatay'da en ağır yıkım Antakya'da
Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda yağan karla beyaza büründü

Benzer haberler

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor deplasmanında

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor deplasmanında

Sabri Sarıoğlu, geleceğin yıldızlarını 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta arıyor

Beşiktaş'ın rakibi Bitexen Giresunspor

Sivasspor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Sivasspor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek
Portekiz liginde Porto, Benfica'nın 12 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

Portekiz liginde Porto, Benfica'nın 12 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi
Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adale grubunda zorlanma tespit edildi

Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adale grubunda zorlanma tespit edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet