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Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Halife Yalçınkaya  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Sivasspor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Sivas

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde geride kalan 26 maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 30 puan topladı.

Sivas temsilcisinde savunmada görev yapan Uğur Çiftçi'nin sakatlığı bulunuyor.

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