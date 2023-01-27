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Spor, Futbol

Başakşehir-Konyaspor maçının başlama saati değişti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılacak Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.

Emrah Oktay   | 27.01.2023
Başakşehir-Konyaspor maçının başlama saati değişti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki maç programında 29 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakanın 16.00 olan başlama saati 19.00 olarak değiştirildi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

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