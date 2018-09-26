Beşiktaş'ın genç futbolcusu ameliyat edildi

Fenerbahçe maçında sakatlanan Beşiktaşlı Alpay Çelebi ameliyat edildi.

anasayfa > spor, futbol 26.09.2018

Beşiktaş'ın genç futbolcusu ameliyat edildi

İSTANBUL

Fenerbahçe ile oynanan 21 Yaş Altı Ligi maçında sakatlanan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Alpay Çelebi ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "21 yaş altı takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı maçta sağ dizinden sakatlanan genç futbolcumuz Alpay Çelebi, sağlık kurulu başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edildi." denildi.

Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve Çelebi'ye artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulandığı ifade edildi.

Muhabir: Sezer Yavuz

© Anadolu Ajansı 2018