Yeni Malatyaspor'da hedef deplasmandan puanla dönmek

Evkur Yeni Malatyaspor'un forveti Eren Tozlu, "(Medipol Başakşehir maçı) Deplasmana puan ya da puanlar için gideceğiz." dedi.

MALATYA

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor.

Maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdüren Malatya ekibinin forveti Eren Tozlu ile defans oyuncusu Arturo Mina, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geride kalan 6. haftada Çaykur Rizespor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Eren, ligdeki kötü gidişata son verdiklerini kaydetti.

Eren, uzun bir sakatlık süreci sonrası ilk maçına çıktığını aktararak, "Kamp döneminde uzun bir sakatlık süreci geçirdim. Ameliyat edildim, sonrasında da ilk defa bir resmi maça çıktım. Oyunda kaldığım süre zarfında da elimden geleni yapmaya çalıştım. Tabii şu an maç eksiğim var. İnşallah ilerleyen haftalarda forma şansı bulduğum sürece eksikleri giderip takımıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

"Bizim için zor bir maç olacak"

"Takım gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Takımın Süper Lig'e yükselmesinde ciddi katkıların oldu. Eren Tozlu golleriyle ne zaman dönecek?" şeklindeki soru üzerine Eren, pozisyonlara rahat girdiklerini ancak son vuruşlarda bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

İlerleyen haftalarda bu şanssızlığı kıracaklarını ve gollerin geleceğini dile getiren Eren, şöyle konuştu:

"Bizim için zor bir maç olacak. Şu an lider durumdalar. Deplasmana puan ya da puanlar için gideceğiz. Hazırlıklarımıza başladık, inşallah deplasmandan da puan ya da puanlar alırız. Daha sonra içeride oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçından istediğimiz sonucu alarak milli takım arasına rahat bir şekilde gireriz."

Mina: Her zaman yukarılarda kalacağımızı söyleyebilirim

Defans oyuncusu Arturo Mina ise savunmada Sadık Çiftpınar ile iyi bir ikili olduklarını belirtti.

Ligde geride kalan 6 haftalık süreç sonunda lider olan takımla aralarında sadece 3 puan farkın olduğunu anlatan Mina, "Benim hep yukarıya oynamak isteyen bir kişiliğim var. Takım olarak da bunu başaracağımızı düşünüyorum. Liderlik konusunda bir şey söyleyemem ama ligin sonuna kadar her zaman yukarılarda kalacağımızı söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de şu ana kadar tutmakta en çok zorlandığı forvetin kim olduğu sorusu üzerine Mina, hem zekası hem de gücüyle Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis karşısında çok zorlandığını belirtti.

Medipol Başakşehir ile deplasmanda zorlu bir maç yapacaklarını vurgulayan Mina, "Hocamız da bizimle yaptığı toplantıda söyledi, zor bir maç bizi bekliyor. Çok zor olacak ama çok iyi çalışacağız. Yine tablodaki yerimizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Emrah Gökmen