Bursaspor Teknik Direktörü Aybaba, "Hep söylüyorum, bunlara takılmayalım, çok kazanırız diye. Göreceksiniz öyle de olacak. Sivas zor bir deplasman ama artık kazanmak istiyoruz." dedi.

BURSA

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacakları Demir Grup Sivasspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında, bu hafta güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını ancak kendilerinin de iyi bir ekip olduğunu kaydetti.

Takım olarak sahaya her şeyi doğru yansıtmalarına karşın, geride kalan 6 haftada galibiyet alamadıklarını dile getiren Aybaba, "Hep söylüyorum, bunlara takılmayalım, çok kazanırız diye. Göreceksiniz öyle de olacak. Sivas zor bir deplasman ama artık kazanmak istiyoruz. Oyuncularımız da bunun bilincinde, çalışmalarımız da o yönde." diye konuştu.

Aybaba, takımda sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığını, kadroda da bir revizyon düşüncesinin olmadığını anlattı.

Bu sezon kadroda düşünülmeyen Joshua John'un bugün takımla birlikte antrenmana çıkmasıyla ilgili yöneltilen soruya Aybaba, "UEFA'ın kriterleri var biliyorsunuz. Kulüp, bazı yaptırımlarını uyguluyor, bazılarını uygulayamıyor. Uygulayamadığı yaptırımlardan biri de bu oyuncunun idmana çıkmasıyla ilgili. Onu uyguluyoruz. Sadece o." karşılığını verdi.

"(Oyuncular) Çok keyifliler vallahi. Kazandıkları zaman bunları nasıl tutacağız? Bilemiyorum artık"

Bir gazetecinin "Takım 6 haftadır kazanamadı. Galip gelememenin futbolcular üzerindeki etkisi nasıl?" sorusu üzerine Aybaba, "Çok keyifliler vallahi. Toplantılarda, yemeklerde, sahada keyifleri iyi. Kazandıkları zaman bunları nasıl tutacağız? Bilemiyorum artık." şeklinde cevap verdi.

Aybaba, Bursaspor'un ligin en az gol atan takımlarından biri olduğunun hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Gelişiyoruz. Böyle şeylere takılmayalım. Yeni yapılandık. Her takım gibi hazır değiliz, takımların çoğu gibi şansa kazanmıyoruz. Bir şeyleri zorluyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Büyük takım gibi gelişmeye çalışıyoruz. Orada da aksaklıklarımız, sıkıntılarımız var. Oyuncularımızda uzun süreli oynamanın verdiği sıkıntılar var. Bundan sonraki sürecin daha da üzerine katarak devam etmesi lazım. Genç oyuncularımızı daha hızlı geliştirmemiz lazım. Gelinen sürece bakarsanız puan dışındaki her şey çok iyi gidiyor."

"Bana göre birinciyiz"

Deneyimli teknik adam, ligde en iyi mücadele eden takım olduklarını vurgulayarak, "Bana göre birinciyiz. Çok iyi şeyler yapıyoruz. Eksikleri de söyledim. 9 tane yeni oyuncuyla oluşmuş bir kadroyla, 17 oyuncuyu göndererek, 11 altyapı oyuncusunu takımın içine katarak, ekonomimizde de çok iyi bir gelişim göstererek bu takımın yaptığı işlerden memnunum. Ama puan olarak biraz yukarı çıkmamız lazım. O da zaman içinde hızlı bir şekilde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hüseyin Yesilkavak