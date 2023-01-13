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Spor, Futbol

Beşiktaş, Weghorst'la yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un kiralık sözleşmesinin sonlandırıldığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 13.01.2023
Beşiktaş, Weghorst'la yollarını ayırdı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile şirketimize 2 milyon 825 bin avro fesih bedeli ödenecektir." denildi.

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