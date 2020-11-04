Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'na koronavirüs engeli

İstanbul
Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı, bazı kulüp personelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması nedeniyle ertelendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirmeyi planladığı 2020 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, kulüp personelimize rutin olarak yapılan Kovid-19 PCR testlerinde pozitif vakalara rastlanılması sebebiyle alınan önlemler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.