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Spor, Futbol

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'na koronavirüs engeli

Kulüpten yapılan açıklamada, bazı kulüp personelinde yeni tip koronavirüse rastlanması nedeniyle toplantının ertelendiği bildirildi.

Emrah Oktay   | 04.11.2020
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'na koronavirüs engeli

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı, bazı kulüp personelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması nedeniyle ertelendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirmeyi planladığı 2020 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, kulüp personelimize rutin olarak yapılan Kovid-19 PCR testlerinde pozitif vakalara rastlanılması sebebiyle alınan önlemler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

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