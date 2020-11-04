UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Arsenal-Molde karşılaşmasını yönetecek.
İstanbul
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın İngiltere'nin Arsenal ile Norveç'in Molde takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Londra'daki Emirates Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Martin Margaritov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.