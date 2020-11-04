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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Arsenal-Molde karşılaşmasını yönetecek.

Ercan Çakar   | 04.11.2020
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

İstanbul

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın İngiltere'nin Arsenal ile Norveç'in Molde takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Londra'daki Emirates Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Martin Margaritov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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