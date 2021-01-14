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Spor, Futbol

Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Hilmi Sever   | 14.01.2021
Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

İstanbul

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla antrenmana başladı. Antrenman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve minik kale maç ile sürdü. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.


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