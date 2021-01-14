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Spor, Futbol

Erzurumspor'da Obertan 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp doktoru Selçuk Gül, Gabriel Obertan, Petrus Boumal ve Ömer Şişmanoğlu'nun sakatlıkları hakkında açıklamada bulundu.

Yunus Hocaoğlu   | 14.01.2021
Erzurumspor'da Obertan 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Selçuk Gül, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ligin 18. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında alt adele kas için tendon yırtığı tespit edilen Gabriel Obertan'ın 6-8 hafta, yine aynı maçta üst arka adelesinde birinci derece zorlanma olan Boumal'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağını aktardı.

Gül, kalça kasığı yırtığı olan Ömer Şişmanoğlu'nun da takımdan ayrı çalıştığını ve Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılacağını kaydetti.

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