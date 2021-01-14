Erzurumspor'da Obertan 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak

Erzurum
Selçuk Gül, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ligin 18. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında alt adele kas için tendon yırtığı tespit edilen Gabriel Obertan'ın 6-8 hafta, yine aynı maçta üst arka adelesinde birinci derece zorlanma olan Boumal'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağını aktardı.
Kulüp doktorumuz Selçuk Gül’den sakatlıklarla ilgili açıklama— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) January 14, 2021
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Gül, kalça kasığı yırtığı olan Ömer Şişmanoğlu'nun da takımdan ayrı çalıştığını ve Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.