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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Önder Karaveli ve Marius Sumudica basın mensuplarına açıklamalarda bulundu
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Spor, Futbol

Beşiktaş Malatya'da 1 puanla yetindi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması 1-1 sona erdi.

Yeter Erdine   | 22.01.2022
Beşiktaş Malatya'da 1 puanla yetindi Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

5. dakikada Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, kale sahasının soluna düşen topa Kenan dokunurken, meşin yuvarlak kalece Ertaç'ın üzerine gitti.

11. dakikada sol kanatta hareketlenen Rıdvan'ın penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Teixeira gerilerden gelip vuruşunu yaparken, kaleci Ertaç iyi uzanarak golü önledi.

19. dakikada Pjanic'in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Rosier'in yerden penaltı noktasının sağına çıkarttığı topa Josef ayak içiyle dokundu. Arka direğe doğru açılan topa Batshuayi kale sahasında hamle yaptı ahcak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

25. dakikada Aabid'in pasıyla ceza sahasının dışında sağ çaprazda topla buluşan Mustafa Eskihellaç, sağ ayağıyla yakın köşeye çok sert bir vuruş yaptı. Bu pozisyonda top üst direkten döndü ve Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Öte yandan, müsabakanın 6. dakikasında trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'lu Ahmet Çalık için tribünlerden, "Ahmet ölmedi, kalbimizde yaşıyor." sloganları atıldı.

İkinci yarı

49. dakikada Pjanic'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Rıdvan, kale sahasının soluna doğru sokulup kaleci ile karşı karşıya pozisyonda dar açıdan uzak köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarıya gitti.

59. dakikada ön alanda baskı yapıp topu kazanan Ghezzal, ceza sahası sağ çaprazındaki Atiba'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde yandan dışarıya çıktı.

61. dakika Beşiktaş golü buldu. Sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Batshuayi sağ kanattan ceza sahasına girer girmez ortasında, Teixeira kale sahasının içinde göğsü ile hamle yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

81. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, topla ceza sahasına giren Tetteh, Necip Uysal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada penaltı atışını kullanan Adem Büyük, topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlara gönderdi: 1-1.

89. dakikada Ghezzal'in sol içten penaltı noktasına yaptığı ortaya Vida'nın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Seken topla ceza sahasının solunda Batshuayi'nin volesinde ise meşin yuvarlak uzak direğe çarparak auta gitti.

İlerleyen dakikalarda başka pozisyon olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

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